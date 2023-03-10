Bandırmaspor'da İlker Püren ile yollar ayrıldı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Bandırmaspor’da Teknik Direktör İlker Püren ile yollar ayrıldı.

Bandırmaspor’da, Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında iç sahada alınan 1-0’lık Eyüpspor yenilgisinin ardından Teknik Direktör İlker Püren ile yollar ayrıldı. Bandırmaspor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teknik Direktör İlker Püren ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrılmıştır. Kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.