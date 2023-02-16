Bandırmaspor'da Kulüp Başkanı Onur Göçmez istifa etti

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'da yönetim kurulu toplantısında kulüp başkanı Onur Göçmez görevinden ayrıldı.

Bandırmaspor'da Kulüp Başkanı Onur Göçmez istifa etti
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor’da yönetim kurulu toplantısında kulüp başkanı Onur Göçmez görevinden ayrıldı.

Bandırmaspor’un sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez Başkanlık görevinden ayılmıştır" şeklinde paylaşım yapıldı. Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla başkanlık görevine vekaleten başkan yardımcısı Gürel Soylu seçildi.