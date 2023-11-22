Bandırmaspor'da Onur Göçmez Güven tazeledi

Bandırmaspor Olağanüstü seçimli kongresi gerçekleştirilirken, tek aday olarak seçime giren başkan Onur Göçmez güven tazeledi.

Bandırmaspor’un Olağanüstü Seçimli Kongresi’nde Divan Başkanlığını Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Ozan Onur seçildi. Ozan Onur’un başkanlığında oluşturulan divanın belirlenmesinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla kongre başladı. Kongrede seçim, mevcut Kulüp Başkanı Onur Göçmez ve yönetim kurulunun yer aldığı tek liste ile gidildi.

Bandırma Belediye Başkan Vekili Mesut Özdemir, Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Ozan Onur, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan, üyeler ve çok sayıda taraftar katılım gösterdi.

Bandırmaspor’da Başkan Onur Göçmez alınan olağanüstü genel kurul kararından sonra başkan adayı olarak yönetim kurulu listesini açıkladı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Bandırmaspor olağan genel kurulunu 8 Mayıs 2023 tarihinde yapmıştı. 6 ay sonra da seçimli olağanüstü genel kurulu yaparak yeni yönetimi ile tek liste ile Bandırmaspor’da yeniden Onur Göçmez Başkanlığa yeniden seçildi.

Yönetim kurulunda şu isimler yer aldı: Gürel Soylu (Başkan Vekili), Hüseyin Baş (Başkan Vekili), Soner Özbey (Başkan Vekili), Mehmet Özbay(Başkan Yardımcısı), Salih Soner Koçoğlu (Başkan Yardımcısı), Cihan Yılmaz (Başkan Yardımcısı), İsmail Aydın (Başkan Yardımcısı), Mert Özmen, Ceyhun Yıldırım, Muharrem Ünal, Cumhur Babuşçu, Beraat Güleç, Tuğçe Karakaş, Erol Rüzgar, Uğur Maral, Sadi Kilercioğlu, Recep Özinanç, Bora Öziş, Egemen Özayaz, Sercan Atlı, Poyraz Ozar, Tezcan Aslan, Gökmen Zengin, İsmail Akgün ve Volkan Tosca

Seçim sonrası konuşmasında Başkan Onur Göçmez, birlik ve beraberlik mesajı vererek Süper Lig yolundaki Bandırmaspor için herkesin elini taşın altına koymasını talep etti. Tesisleşme hedeflerini bir bir gerçekleştirdiklerini ve bu yıl hedefin Süper Lig olduğunu söyledi.