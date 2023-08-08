Bandırmaspor Drame İbrahima ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Bandırmaspor, Austria Wien takımından 21 yaşındaki kanat oyuncusu Drame İbrahima ile 3 yıllık olarak sözleşme imzaladı.

Bandırmaspor Drame İbrahima ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
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Bandırmaspor, Austria Wien takımından 21 yaşındaki kanat oyuncusu Drame İbrahima ile 3 yıllık olarak sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Bandırmaspor, Austria Wien takımından 21 yaşındaki kanat oyuncusu Drame İbrahima ile 3 yıllık olarak sözleşme imzaladı. Sol ve sağ kanatlarda görev yapan İbrahima, Diambars FC, LASK, Juniors OÖ, Young Violets, Austria Wien takımlarında forma giydi. İbrahima, oynadığı 52 maçta 12 gol, 5 asist yaptı.