Bandırmaspor Emirhan Aydoğan'ı kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarını sürdüren Bandırmaspor Yönetim Kurulu Altınordu'dan Emirhan Aydoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Bandırmaspor Emirhan Aydoğan'ı kadrosuna kattı
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Transfer çalışmalarını sürdüren Bandırmaspor Yönetim Kurulu Altınordu’dan Emirhan Aydoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

25 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan Aydoğan geçen sezon başı transfer olduğu Sakaryaspor’da sezonun ilk yarısında 7 maç ilk 11 olmak üzere 17 maçta görev yaparken, sezonun ikinci yarısında transfer olduğu Altınordu ’da 15 maçın tamamında ilk 11’de forma giydi. 2016/2017 sezonunda da kiralık olarak Bandırmaspor’da forma giyen Aydoğan; Bursaspor, Yeşil Bursa, İnegölspor, Alanyaspor, Sakaryaspor, Altınordu takımlarında oynadı.