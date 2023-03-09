Bandırmaspor - Eyüpspor maçın ardından

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Eyüpspor’a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası düzenlen basın toplantısında ilk olarak açıklamada bulunan Bandırmaspor Teknik direktörü İlker Püren belirledikleri oyun planını 80. dakikaya kadar uyguladıklarını söyledi.

Kulübün hedefleri doğrultusunda bir oyun modeli oluşturacaklarını söyleyen Püren, "Son ana kadar hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. Bundan sonraki maçlarımızda belki ilk 2 şansımızı azaltmış olabiliriz ama oyuncularımla beraber hiç yılmadan, motivasyonumuzu bozmadan play-off için ilerlememiz gerekiyor. Bunun için var gücümüzle çalışacağız. Antrenörlüğe başladığım günden beri hiçbir mağlubiyetin faturasını kimseye çıkarmadım, başarmak istiyorsak öz eleştirimizi yapmamız gerekiyor. Hakemlerle ilgili ilk defa bir serzenişim olacak, belki direkt sonuca etki edecek bir kararları olmadı ama oyunun gidişatını etkileyecek kararlarda takdir haklarını genelde hep rakip kullandılar. Biz ne kadar kendi görevlerimizde dikkat ediyorsak aynı hassasiyeti onlardan da bekliyorum" ifadelerini kulandı.

Püren, oyun olarak iyi olduklarını futbolcuların sonuna kadar mücadele ettiklerini sözlerine ekledi.

Eyüpspor cephesi

Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez de kolay bir maç olmayacağının bilincinde olarak maça çıktıklarını söyledi. Üzülmez, oyuncularının mücadele anlamında çok doğru işler yaptığını ifade ederek, "Bu tür maçlarda alınan bu 3 puan önümüzdeki haftalar için takımın moral ve motivasyonunun üst seviyelere çıkması anlamında önemli bir galibiyet aldık. Rakibimize çok fazla pozisyon vermedik. Bandırma deplasmanı her takım için zordur. Oyuncularımı kutluyorum. Özellikle Samsun ve Malatya mağlubiyetinden sonra geri dönüş anlamında bir refleks gösterdik. Hedefe ulaşmak istiyoruz, bunu yaparken de zorluk seviyesi üst düzeyde olan maçlar oynayacağız. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Zorlanmamıza rağmen aldığımız bu galibiyet bizi mutlu etti, oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum" dedi.