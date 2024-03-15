Bandırmaspor - Eyüpspor maçını hakem Erdem Mertoğlu yönetecek

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Bandırmaspor'un, sahasında Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmada hakem Erdem Mertoğlu düdük çalacak.

Bandırmaspor - Eyüpspor maçını hakem Erdem Mertoğlu yönetecek
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Trendyol 1. Lig’in 27. haftasında Bandırmaspor’un, sahasında Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmada hakem Erdem Mertoğlu düdük çalacak.

Trendyol 1. Lig’in 27. haftasında Bandırmaspor, yarın saat 13.30’da evinde Eyüpspor ile karşılaşacak. Bu müsabakayı hakem Erdem Mertoğlu yönetecek. Mertoğlu’nun yardımcılıklarını Seyfettin Ünal ve Serdar Soydan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mehmet Ali Özer olacak.

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Bu karşılaşma öncesinde Bandırmaspor, 41 puanla 8. sırada yer alırken, Eyüpspor ise 61 puanla zirvede bulunuyor.