Bandırmaspor - Giresunspor maçını Oğuzhan Uğurlu yönetecek

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Bandırmaspor'un, evinde Giresunspor ile oynayacağı müsabakada Oğuzhan Uğurlu düdük çalacak.

Bandırmaspor - Giresunspor maçını Oğuzhan Uğurlu yönetecek
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Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında Bandırmaspor’un, evinde Giresunspor ile oynayacağı müsabakada Oğuzhan Uğurlu düdük çalacak.

Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında Bandırmaspor, 28 Ocak Pazar günü Bandırma 17 Eylül Stadı’nda saat 13.30’da Giresunspor karşılaşacak. Bu mücadeleyi hakem Oğuzhan Uğurlu yönetecek. Uğurlu’ya yardımcı hakem olarak Gökmen Baltası ve Kemal Mavi eşlik edecek. Maçta dördüncü hakemlik görevini ise Erdem Akbaş üstlenecek.

Bandırmaspor, 30 puanla 8. sırada yer alırken, Giresunspor da 9 puanla ligin son basamağında bulunuyor.