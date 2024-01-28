Bandırmaspor - Giresunspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında Bandırmaspor sahasında karşılaştığı Giresunspor’u 6-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Giresunspor Teknik Serhat Güller, genç bir kadro yapısı ile sahada yer aldıklarını kaybetmeleri sebebiyle üzüntülü olduklarını ifade etti. Güller, bundan sonraki maçlarda da ellerindeki oyuncu kadrosuyla sahada en iyi mücadeleyi vermeye çalışacaklarını belirterek, "İçinde bulunduğumuz durumu biliyorsunuz. Şikayetçi olmak için söylemiyorum ama herkesin bilgilenmesi amaçlı söylüyorum. Bugün eksik ve U17 ve U19 ağırlıklı bir kadroyla buraya geldik ve oyuncularımıza tecrübe kazandırmaya çalışıyoruz işin gerçeği bu ama oyuna baktığımızda özellikle ilk gole kadar olan bölüm ve ikinci yarının bölümlerinde birazda mücadele etmeye ve top oynamaya çalıştık ama maalesef oyuncularımız bu konuda çok tecrübesizler. Her şeye rağmen futbolun pozitif yanında kalıp futbol oynamaya, onların futbol görüşlerini geliştirmeye çalışıyoruz. Bugün tecrübesizlikten kaynaklı kişisel hatalarımız biraz fazla oldu. Bunun karşılığı tecrübeli bir takımla da bize gol olarak döndü. Bunun için son derece üzgünüz ama her takımın hedefleri doğrultusunda, biz de kendi hedeflerimiz doğrultusunda oyuncularımızın geliştirme ve oyunun pozitif yanını geliştirme doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz. Yapacak bir şeyimiz bu. Elimizdeki kadromuz bu en iyi şekilde sahaya yansıtmaya çalışacağız. Bandırmaspor’u da tebrik ediyorum" diye konuştu.

Bandırmaspor cephesi

Bandırmaspor Teknik Direktör ise Hüseyin Eroğlu, kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, kalan maçları da kazanarak hedeflerinin Süper Lig olduğunu söyledi. Eroğlu, "Maçın özellikle ilk yarısında ön alan baskımız hücum organizasyonlarını sonuçlandırma gerçekten çok iyiyidi ve skoru 4-0 getirdik daha da farklı olabilirdi. İkinci yarı tempomuz düştü ama yine de skordan memnunuz. Taraftarımıza da aslında gelecekte oynayacağımız futbolu gösterdiğimiz ve güzel pozisyonlar gösterdiğimiz için mutluyuz. Özellikle şunu söylemem gerekiyor, geçtiğimiz iki hafta maçlar 0-0’iken iki tane kritik pozisyon var, bana göre ikisi de penaltı. Bunu niçin söylüyorum, her maç bizim için çok önemli. Bu iki haftada kaybettiğimiz 5 puan var. Daha sonra seyrettiğimizde pozisyonların penaltı olduğu görülüyor. Hakemlerimizin bu konuda daha dikkatli olması gerekiyor ki biz her maçı final gibi oynayalım ve hakkı olan kazansın. Bunu söyleme gereği duydum. Geri kalan maçların hepsine kazanmak için çıkacağız. Sezon sonunda hedeflediğimiz Süper Lig’de olmak istiyoruz. Bugün oynanan oyundan, mücadeleden memnunum. Giresunspor’a da kalan maçlarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.