Bandırmaspor, Karacabey Belediyespor maçının hakemi belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maçında Bandırmaspor, Karacabey Belediyespor maçını yönetecek hakem belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. eleme turu maçında Bandırmaspor, Karacabey Belediyespor maçını yönetecek hakem belli oldu.
9 Kasım Çarşamba günü 17 Eylül Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 14.00’de başlayacak. Bandırmaspor, Karacabey Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. eleme turunda karşı karşıya gelecek maçın hakemi Feridun Daldaş olarak açıklandı.