Bandırmaspor - Kocaelispor maçını Ömer Faruk Turtay yönetecek
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Bandırmaspor'un sahasında Kocaelispor ile oynayacağı müsabakada Ömer Faruk Turtay düdük çalacak.
Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında Bandırmaspor’un sahasında Kocaelispor ile oynayacağı müsabakada Ömer Faruk Turtay düdük çalacak.
Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında Bandırmaspor, 9 Aralık Cumartesi günü evinde Kocaelispor ile oynayacak. Bu karşılaşmayı Ömer Faruk Turtay yönetecek.
Turtay’ın yardımcılıklarını Kemal Mavi ve Oğuz Kağan Çalışır yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Burak Akdağ olacak.