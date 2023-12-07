Bandırmaspor - Kocaelispor maçını Ömer Faruk Turtay yönetecek

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Bandırmaspor'un sahasında Kocaelispor ile oynayacağı müsabakada Ömer Faruk Turtay düdük çalacak.

Bandırmaspor - Kocaelispor maçını Ömer Faruk Turtay yönetecek
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
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Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında Bandırmaspor’un sahasında Kocaelispor ile oynayacağı müsabakada Ömer Faruk Turtay düdük çalacak.

Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında Bandırmaspor, 9 Aralık Cumartesi günü evinde Kocaelispor ile oynayacak. Bu karşılaşmayı Ömer Faruk Turtay yönetecek.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Turtay’ın yardımcılıklarını Kemal Mavi ve Oğuz Kağan Çalışır yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Burak Akdağ olacak.