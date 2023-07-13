Bandırmaspor Kulübü'nün yeni tesislerinin açılışı yapıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor 2 yeni bina ve bir antrenman sahası açılışı yaptı. Tesislere “Bandırmaspor Cinçukuru Tesisleri” adı verildi. Tesis açılışında yeni sporcu konaklama tesisinin de müjdesi verildi.

Bandırmaspor 2 yeni bina ve bir antrenman sahası açılışı yaptı. Başkanlık görevine geldiği günden beri sportif başarıların yanı sıra tesisleşmeye de büyük önem veren Başkan Onur Göçmez açılışta yaptığı konuşmada, "Kulüplerin sürdürülebilir ve istikrarlı bir başarı yakalaması için tesisleşme büyük önem taşıyor. Biz de bu çerçevede her yıl kendi imkanlarımız çerçevesinde adımlar atıyoruz. Tesisler konusunda dağınık bir yapıdan toplu bir yapıya geçme amacındayız. Yeni açtığımız "Kulüp İdari Binası" ile kulüp çalışanlarımızın daha rahat çalışabilecek. InBordo lokali ile de futbolcu ve aileleri boş zamanlarında kaliteli vakit geçirebilecekler. Aynı zamanda yine bu alanda barbekü yapılabilecek, açık havada dinlenilebilecek bir hobi bahçemiz oldu. Yapımına geçen sezon başladığımız Avrupa standartlarında antrenman sahamız da bu sezon kullanıma hazır hale getirildi” şeklinde konuştu.

Tesislerin adı "Bandırmaspor Cinçukuru Tesisleri”

Bandırmaspor Başkanı Göçmez, sanayideki idman sahasının olduğu yerin adını Bandırmaspor Cinçukuru Tesisleri koyduklarını belirterek, "Cinçukuru, Bandırma’mız için büyük öneme sahip. Bandırmaspor’un doğduğu ilk idmanlarını yaptığı, ilk maçlarını oynadığı, taraftarla bütünleştiği bir yer. Taraftarın gönlünde, hatıralarında yaşayan köklerinin olduğu tarihsel bir öneme sahip" dedi.

Göçmez, kısa zaman içinde başlayacak yeni tesis için de anlaşmanın yapıldığını vurgulayarak, "1500 metrekarelik kullanım alanına sahip olacak Sporcu Konaklama Tesisi 44 yatak kapasiteli olacak. Bandırma Çinçukuru Tesisleri’ne yapılacak bu bina ile kulübün tek yerde toplanacak. Bu da takıma olumlu katkı sağlayacaktır. Tesisi de kısa süre içinde bitirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Yapımı 34 günde tamamlanan çelik yapıdan oluşan 2 yeni bina sezon öncesine yetiştirildi. Kulüp idari binasında başkanlık ofisi, 3 idari personel odası, 50 kişilik kapasiteli basın toplantı ve imza odası bulunuyor. InBordo lokalinde ise kafe, kütüphane ve çalışma ofisi, 32 kişi kapasiteli izleme, oyun, hobi alanı, 25 kişilik yemek masası, video oyun alanı, bilardo ve langırt masaları yer alıyor. Dış mekanda ise 200 m2’lik barbekü ve dinlenme alanlarının olduğu hobi bahçesi yapıldı.

Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez gazetecilere verdiği röportajda ise, "Öncelik bu özel günde bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Burası nesilden nesle gelen büyük bir sportif alan aslında, 60 dönümlük bir alan ve Bandırmaspor’a ait olan bir alan. Geçmiş başkanlarımızın hepsinin teker teker güzel şeyler yaptığı ve bizlerin de bugün açılışında olduğumuz yaklaşık 600 metre kapalı alan arkada 150 metre hobi bahçesi ve bir Avrupa standartlarında idman sahası yapıldığı gündeyiz bugün itibarıyla hepsi faaliyete geçiyor. Burada biz biliyorsunuz 1. Lig’deyiz ve yabancı futbolcularımız var üst lig oynayan futbolcularımız var bu tarz şeylere ihtiyacı oluyor ve amacımız sürdürülebilir bir başarıyı yakalamak. Bu başarı sadece finansal anlamda değil futbolcu yetiştirecek olan bir yapının da kurgulanması gerekiyor, bu sebeple bu tesisleşme yatırım bizim için önemliydi. Böyle çok güzel bir alanı bize eski başkanlarımız nesilden nesle getirdi ve bizde bunu ileri götürüyoruz. Bugün ve yarın bazı pürüzlerimiz var onları hallettiğimiz zaman yaklaşık 42 yataklı bir konaklama tesisi yapacağız bu durumda hem futbolcularımız burada konaklayacak hem idmanlarını yapacak hem de sosyal tesisten faydalanacaklar ayrıca yine bir U19’un resmi maçlarını oynayacağı UEFA standartlarında idman sahası yapacağız ve resmi maçları oynayacağı bir alan olacak. Yani burası Bandırmaspor’un kampüsü olacak, bu anlamda şehrimizin dinamikleriyle birlikte el ele bu yapıyı daha da ileriki nesillere aktarabileceğimiz bir sistem kurmaya çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.