Bandırmaspor - Manisa FK maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında Bandırmaspor sahasında Manisa Futbol Kulübü’nü 2-1 mağlup etti. 2 ekibin teknik adamları maçın ardından konuştu.

Bandırmaspor Teknik Sorumlusu İsmail Şahin: “Perşembe gününden itibaren takımla birlikte çalıştık. Mustafa hocamızın ayrılmasından sonra periyodik olarak neler yapılması gerekiyorsa o planlamalar doğrultusunda hazırlıklarımızı yaptık. Çocuklarımıza elimizden geldiği kadar kazanmamız gerektiği anlattık. Bu mücadelede ciddi efor sarf ederek galibiyeti aldılar. Artılarımız eksilerimiz var, bunların değerlendirmesini yapacağız."

Manisa FK cephesi

Manisa Futbol Kulübü Teknik Sorumlusu Levent Eriş: “Oyunun en başında yediğimiz bir gol var ki endişeli ve kötü başlamamıza neden oldu. Çok iyi ve net pozisyonlarımız var. Oyunu döndürebilmek adına çok mücadele verdik. İkinci yarı özellikle bu anlamda oyuncularımız maçı almak için çok mücadele etti. Bana göre çok başarılı oldular. 1-1’den sonra attığımız bir gol var ama yüzde 100’lük golümüzü VAR yüzünden vermediler. Çocuklarımızın attığı bu golü ofsayt diye değerlendirmek VAR sistemi olarak bir cinayettir. Bizler bir çok pozisyon bulduk. En azından beraberliğe getiremediğimiz için üzgünüz. Bugün burada mağlubiyetle biten maçta kazanılması mümkün bir müsabaka oynadık. Emeği geçen tüm futbolcularıma teşekkür ederim."