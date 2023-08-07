Bandırmaspor, Mervan Yusuf Yiğit'i kiraladı
Bandırmaspor, MKE Ankaragücü'nün 22 yaşındaki golcü oyuncusu Mervan Yusuf Yiğit ile 1 yıllık olarak kiralık sözleşme imzaladı.
Bandırmaspor, MKE Ankaragücü’nün 22 yaşındaki golcü oyuncusu Mervan Yusuf Yiğit ile 1 yıllık olarak kiralık sözleşme imzaladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Bandırmaspor, MKE Ankaragücü’nün 22 yaşındaki santrforu Mervan Yusuf Yiğit ile satın alma opsiyonlu 1 yıllık olarak kiralık sözleşme imzaladı. İleri uçta görev yapan Yiğit, Kocaelispor, 68 Aksaray Bld, Ankara Demir, Iğdır FK ve Ankaragücü takımlarında forma giydi. Çelik, oynadığı 93 maçta 26 gol, 6 asist yaptı.