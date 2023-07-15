Bandırmaspor, Metehan Mimaroğlu ile 1 yıllık kiralık sözleşmesi imzaladı

1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, sol kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bandırma ekibi, Altınordu’dan 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile 1 yıllık kiralık olarak anlaştı. Daha önce Bursa Nilüfer, İstanbul Güngörenspor, Konyaaltı Bld, Ergene Velimeşe, Edirnespor, Alibeyköy, Osmaniyespor FK, Adana Demirspor, Ümraniyespor, Eyüpspor ve Altınordu takımlarında da forma giyen Metehan Mimaroğlu, 179 maçta 33 gol ve 22 asist yaptı.