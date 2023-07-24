Bandırmaspor, Mücahit Albayrak ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
Bandırmaspor, Samsunspor'dan sol bek oyuncusu Mücahit Albayrak ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
Bandırmaspor, Samsunspor’dan sol bek oyuncusu Mücahit Albayrak ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
Transfer çalışmalarını sürdüren Bandırmaspor, bugüne kadar forma giydiği 275 maçta 14 gol ve 14 asist yapan sol bek oyuncusu Mücahit Albayrak ile 1 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosuna kattı. 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu daha önce Ümraniyespor, Gaziantep FK, BB Erzurumspor ve Samsunspor gibi takımlarda oynadı.