Bandırmaspor, Mücahit Albayrak ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Bandırmaspor, Samsunspor'dan sol bek oyuncusu Mücahit Albayrak ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Bandırmaspor, Mücahit Albayrak ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Bandırmaspor, Samsunspor’dan sol bek oyuncusu Mücahit Albayrak ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Bandırmaspor, bugüne kadar forma giydiği 275 maçta 14 gol ve 14 asist yapan sol bek oyuncusu Mücahit Albayrak ile 1 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosuna kattı. 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu daha önce Ümraniyespor, Gaziantep FK, BB Erzurumspor ve Samsunspor gibi takımlarda oynadı.