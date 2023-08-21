Bandırmaspor, Mustafa Çeçenoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Bandırmaspor, 29 yaşındaki orta saha-kanat oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bandırmaspor, Mustafa Çeçenoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
Editör
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Bandırmaspor, 29 yaşındaki orta saha-kanat oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Mustafa Çeçenoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Orta saha ve kanat bölgesinde görev yapan Çeçenoğlu, Bursa Nilüfer, Beylerbeyi, Bugsaş Spor, Menemen Belediye, Gençlerbirliği, Boluspor, Denizlispor takımlarında forma giydi. Çeçenoğlu, oynadığı 261 maçta, 35 gol, 14 asist yaptı.