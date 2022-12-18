Bandırmaspor - Pendikspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’in 18. hafta maçında Bandırmaspor, kendi evinde Pendikspor’u 1-0 yendi. Maçın ardından Teknik direktörler Mesut Bakkal ve Osman Özköylü değerlendirmelerde bulundu.

Pendikspor’u sahasında 1-0 mağlup eden Bandırmaspor’da Teknik Direktör Mesut Bakkal, basın toplantısında değerlendirmelerde bulunurken, “Taraftarla kazanmak çok güzel bir şey” dedi. Bakkal, "Maçın hakimi Bandırmaspor. İnanılmaz, istekli ve coşkulu oynayan oyucularımı kutluyorum. Son dakika gelen gol muhteşem bir sevinç. Ceza sahasına girebilecek kadar rakibe pozisyon vermedik ve kazandık. Geldiğin günden beri söylüyorum bu ligin en iyi takımlarından biriyiz. Bandırmaspor olarak yukarıyı yakaladık ve hedefimiz de buydu. Yolumuz uzun ve hem takım olarak hem de kulüp olarak son derece tecrübeliyiz. Devre arasına son bir maçımız kaldı. Son maçımızı da en iyi şekilde atlatıp, çizmiş olduğumuz yoldan yürüyeceğiz. Taraftarla kazanmak çok güzel bir şey. Taraftarların enerjisi ve takımımızı son dakikaya kadar desteklemesi son dakika da olsa golü getiriyor. Yalnız başımıza hiçbir şey yapamayız. Lütfen bizden destekleriniz esirgemeyin. Bu kulüp en iyisini yapabilecek imkânlara sahip. Bu gidişatımız iyi şeylerin olacağı gösteriyor. Gideceğimiz yol belli ve bu yoldan devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Pendikspor cephesi

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü de kötü maçların bazen oynanabileceğini belirterek şunları söyledi:

"Bizim için kötü bir gündü. Oyun anlamında istediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. Hava şartları nedeniyle bir türlü oyuna adapte olamadık, çalıştığımız pozisyonların hiç birini yapamadık. Baktığımız zaman son dakika golü olmasa, böylesine bir maçta 1 puan alabilirdik ama oyuna baktığımız zaman Bandırmaspor, daha fazla pozisyonu var. Maçta kazanılacak bir taraf varsa oda Bandırmaspor diyebilirim. Bu maçı kazanmayı hiç hak etmedik. Bu mücadele sonucunda en azından bir puan alabilseydik iyi olabilirdi. Bizler güçlü takımız, bu ortam çok farklı bir ambiyanstı. Bir türlü maçın içine giremedik. Karşı tarafı durdurmakla ve arkasından koşmakla hiçbir şeye yapmadık. Maçı kontrol eden, maçın biz olmalıydık. Son dakika çok üzücü bir mağlubiyet oldu. Bandımaspor’u kutluyorum."