Bandırmaspor - Sakaryaspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında Sakaryaspor’u 3-2 mağlup eden Bandırmaspor’un Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, "Bundan sonraki her maçı kazanmak için oynayıp son maça kadar play-off hedefini kovalayacağız" dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Sakaryaspor’u 3-2 yendi. Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, oynayacakları her maçın final niteliğinde olduğunu söyledi. İlk yarı rakibe önde baskı yapıp durdurmaya çalıştıklarını belirten Şengül, "Yakaladığımız pozisyonları da gole çevirerek 2-0 önde kapadık. İkinci yarı da aynı şekilde devam etmemiz gerekirken oyuncularımız maalesef skoru koruma adına geri yaslandı. Bu da bize pahalıya mal oldu, maç 2-2’ye geldi ama çok şükür son dakikada bir gol maçı lehimize çevirmesini bildik. Bundan sonraki her maçı kazanmak için oynayıp son maça kadar play-off hedefini kovalayacağız" şeklinde konuştu.

Sakaryaspor cephesi

Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın da maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirdi. Taşkın, karşılaşmanın ilk yarısında çok kötü oynadıklarını ifade ederek, "Bir haftada 3 maç oynadığımız için biraz yorgunduk ve maçın ilk yarısında sahada hiç yoktuk. İkinci devre maçı çevirme adına her şeyi yaptık. Yediğimiz üçüncü gol VAR’dan geçerli sayıldı. Bir an önce toparlanmamız lazım, play-off’taki yerimizin çok sağlam olduğunu söyleyemeyiz. 4 maçımızın en az ikisini kazanıp play-off’taki yerimizi sağlamlaştırmamız gerekiyor. Biz bu günleri atlatırız çünkü ikinci devre oyuncuların göstermiş olduğu reaksiyon çok önemliydi" ifadelerini kullandı.