Bandırmaspor - Şanlıurfaspor maçının ardından

Bandırmaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Bugün çok önemli bir 3 puanı kaybettik ama bunun telafisini yapacak bir takımımız var" dedi.

Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor’a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bandırmaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın "Maçın ikinci devresinde daha istekli oynadık ve oyuncularımız maçı çevirmek için ellerinden geleni yaptı. Girmiş olduğumuz birçok pozisyon var fakat golü bulamadık. Bugün çok önemli bir 3 puanı kaybettik ama bunun telafisini yapacak bir takımımız var. Oyuncularım da biz de çok üzgünüz. Acilen bir sonraki maça odaklanmak zorundayız. Devre arasına kadar en yüksek puanı toplayıp pozisyonumuzu da en iyi yerde tutmak istiyoruz. Kaybettiğimiz 3 puan için de taraftarımızdan özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü İrfan Buz da çok önemli bir karşılaşmayı galibiyetle kapattıklarını dile getirerek, "Çok önemli bir galibiyet aldık, futbolcularımı kutluyorum, tebrik ediyorum. Baskılı başlamak istedik ve bunu başararak golü de bulduk. Daha sonra golü muhafaza ettik. İyi mücadele ettiğimiz için 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.