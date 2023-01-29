Bandırmaspor, Sergen Piçinciol'u transfer etti
Bandırmaspor, 27 yaşındaki stoper mevkii oyuncusu Sergen Piçinciol ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Bandırmaspor, 27 yaşındaki stoper mevkii oyuncusu Sergen Piçinciol ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Sergen Piçinciol ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Stoper mevkii hattında görev yapan Sergen, Altay, Yeni Malatyaspor, Ayvalıkgücü Belediye, Bergama Belediye, Ç. Dardanel, Nazilli Belediye, Giresunspor takımlarında forma giydi.
Başarılı futbolcu, oynadığı 195 maçta 15 gol attı.