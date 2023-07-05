Bandırmaspor, Taha Batuhan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Bandırmaspor, 26 yaşındaki stoper oyuncu Taha Batuhan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Bandırmaspor, 26 yaşındaki stoper oyuncu Taha Batuhan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Taha Batuhan’ı 3 yıllığına kadrosuna kattı. Sahanın stoper hattında görev yapan Batuhan, Karagümrük, Tarsus İY, Pazarspor, Kırşehir Bld, Kocaelispor ve Keçiörengücü takımlarında forma giydi. Başarılı futbolcu, oynadığı 182 maçta 8 gol attı.