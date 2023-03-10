Bandırmaspor Teknik Direktör Sami Uğurlu ile anlaştı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, takımın başına Teknik Direktör Sami Uğurlu'yu getirdi.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, takımın başına Teknik Direktör Sami Uğurlu’yu getirdi.
Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Eyüpspor mağlubiyetinin ardından Bandırmaspor, Teknik Direktör İlker Püren ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Ardından hemen arayışlara başlayan Balıkesir ekibi Sami Uğurlu ile anlaşma sağladı. Kayacık Mahallesi’nde bulunan tesislerde Uğurlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. İmza töreninde. Bandırmaspor Başkanı Gürel Soylu da hazır bulundu.