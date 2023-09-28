Bandırmaspor Ümraniyespor maçının hakemleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bandırmaspor'un deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor maçında görev alacak hakemler belli oldu.

Bandırmaspor Ümraniyespor maçının hakemleri belli oldu
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Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında Bandırmaspor’un deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor maçında görev alacak hakemler belli oldu.

Bandırmaspor, 29 Eylül 2023 Cuma günü deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor maçının hakemleri belli oldu. Karşılaşmayı Trabzon bölgesi A klasman hakemi Alpaslan Şen yönetecek. Şen’in yardımcılıklarını Bersan Duran ve Ömer Lütfü Aydın yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Feridun Daldaş olacak. Bandırmaspor, yarın akşam deplasmanda Ümraniyespor ile oynayacak. Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

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Bu mücadele öncesinde Bandırmaspor, 12 puanla 2. Ümraniyespor ise 2 Puanla 18. sırada yer alıyor.