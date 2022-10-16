Bandırmaspor - Yeni Malatyaspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’in 9. haftasında Bandırmaspor kendi evinde Yeni Malatyaspor’a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yeni Malayaspor Teknik Direktörü Hasan Özer, büyük bir mücadele örneği gösterdiklerini belirtirken; Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ise çözüm üretemediklerini aktardı.

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Bandırmaspor’u deplasmanda 2-0 yenen Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Hasan Özer, hem iyi savunma yapıp hem galip gelerek güzel bir başarı elde ettiklerini belirterek, "Biz mücadelemizi sonuna kadar sürdürmeye devam edeceğiz, oyuncularıma inanıyor ve güveniyorum. Bu gençlere bir şeyler öğretmemiz, Türk futboluna kazandırmamız gerektiğine inanıyorum. Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz. Oyuncularımı yürekten kutluyorum, alınlarından öpüyorum. Büyük bir mücadele örneği gösterdiler" dedi.

Bandırmaspor cephesi

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan çıkan kararla Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel 3 maç ceza aldığı için, Yeni Malatyaspor maçında görev yapan Teknik Sorumlu Ali Onur Cerrah, "Oyunun hem ilk hem de ikinci yarısında ortaya bir şey koyamadığımızı düşünüyorum" dedi. Cerrah, karşılaşmayı kazanmak için hafta içinde ciddi çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Gol ararken arka tarafta ciddi açıklar verdik, oyunun hem ilk hem de ikinci yarısında ortaya bir şey koyamadığımızı düşünüyorum. Çözüm üretemedik, maalesef hiç istemediğimiz bir şekilde mağlubiyet elde ettik. En kısa sürede toparlanıp eksikliklerimizi tamamlayarak önümüzdeki müsabakalara hazırlanacağız" şeklinde konuştu.