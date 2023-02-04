Bandırmaspor yönetimi teknik direktör Mesut Bakkalın sözleşmesini fesih etti

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Bandırmaspor, Denizlispor'a 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından Bandırmaspor yönetimi teknik direktör Mesut Bakkal'ın sözleşmesini fes ettiğini duyurdu.

Bandırmaspor yönetimi teknik direktör Mesut Bakkalın sözleşmesini fesih etti
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında Bandırmaspor, Denizlispor’a 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından Bandırmaspor yönetimi teknik direktör Mesut Bakkal’ın sözleşmesini fes ettiğini duyurdu.

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında evinde Denizlispor’a 4-1 mağlup olan Bandırmaspor’un Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Bu kadar ucuz goller yerseniz bu mağlubiyet de bu kadar acı oluyor" dedi. Bakkal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, 4-1’lik bir mağlubiyetin kendilerine hiç yakışmadığını söyledi. Bandırmaspor yönetimi yaptığı açıklamada; "Bugün kendi evimizde oynadığımız Denizlispor karşılaşması sonrası Hocamız Mesut Bakkal’ın sözleşmesi fesih edilerek kendisi ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" şeklinde açıklama yapıldı.