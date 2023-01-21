Bandırmasporlu oyuncudan sahada sevgilisine sürpriz evlenme teklifi

Bandırmasporlu futbolcu Mehmet Özcan, Tuzlaspor galibiyetinin ardından sahada sevgilisine evlenme teklifi yaptı.

Bandırmasporlu oyuncudan sahada sevgilisine sürpriz evlenme teklifi
Editör
EditörEditör
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Bandırmasporlu futbolcu Mehmet Özcan, Tuzlaspor galibiyetinin ardından sahada sevgilisine evlenme teklifi yaptı.

Bandırmaspor ile Tuzlaspor maçının ardından Bandırmasporlu futbolcular ve yönetim kurulu üyeleri ile tribün önünde galibiyet sevincini kutlarken, futbolcu Mehmet Özcan sevgilisine sürpriz yaptı. Özcan dizlerinin üzerine çökerek sevgilisine evlenme teklifinde bulunurken, sevgilisi de "evet" diyerek taraftarla ile birlikte bu sevinci paylaştı.