Bangladeş Büyükelçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş Büyükelçisi M. Amanul Haq'ı kabul etti.

Bangladeş Büyükelçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş Büyükelçisi M. Amanul Haq’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş’in Ankara Büyükelçisi M. Amanul Haq’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti Kabulde Büyükelçi Haq, güven mektubunu sundu. Büyükelçi Haq’ın büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.