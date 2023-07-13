Bangladeş Büyükelçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş Büyükelçisi M. Amanul Haq'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş Büyükelçisi M. Amanul Haq’ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş’in Ankara Büyükelçisi M. Amanul Haq’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti Kabulde Büyükelçi Haq, güven mektubunu sundu. Büyükelçi Haq’ın büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.