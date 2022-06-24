Banka müşterilerini dolandıran sahte çağrı merkezlerine operasyon: 33 gözaltı

Çağrı merkezi kurarak banka müşterilerini dolandıran ve milyonlarca liralık vurgun yapan bir suç şebekesine yönelik

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  • 24.06.2022 10:19
  • Güncelleme: 24.06.2022 10:22
Banka müşterilerini dolandıran sahte çağrı merkezlerine operasyon: 33 gözaltı
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

İstanbul, Bursa, Aydın ve Ankara’da düzenlenen operasyonlarda, 33 şüpheli yakalandı. Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şebeke üyelerinin, üçüncü şahısların hesapları üzerinden kripto borsalarında hesaplar açarak paraları sanal para ile transfer edip 20 milyon lira vurgun yaptıkları anlaşıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı gibi tanıtıp dolandırıcılık yapan bir suç şebekesini tespit etti.

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Para trafiğini, komisyon karşılığında anlaştıkları üçüncü kişilerin hesapları üzerinden yürütmüşler

Söz konusu şebekenin organize şekilde faaliyet göstererek çağrı merkezleri aracılığı ile farklı şahıslar adına kayıtlı GSM hatlarından aramak suretiyle kendilerini banka görevlisi olarak tanıttıkları ve önceden temin ettikleri müşteri bilgileriyle güven vererek mağdur kişilerin tüm bankacılık bilgilerini ele geçirdikleri tespit edildi. Dolandırdıkları kişilerin banka hesaplarından önceden belli bir komisyon karşılığında anlaştıkları 3. şahısların hesaplarına havale yöntemi ile para gönderdikleri saptandı.

Dolandırıcılık paralarıyla lüks yaşam sürmüşler

Dolandırıcılık şebekesinin ayrıca üçüncü şahıslara kripto borsalarında hesaplar açmak suretiyle paraları sanal para ile transfer ederek 20 milyon lira tutarında haksız kazanç sağladıkları anlaşıldı. Şüphelilerin yaş grubu aralığının ise 18 ile 25 aralığında olduğu, haksız temin ettikleri paralar ile lüks araçlar kullandıkları ve Aydın’ın turistik ilçelerinden Kuşadası’ndaki tatil beldelerinde eğlendikleri belirlendi. Kullandıkları lüks araçları sürekli başka kişiler adına kiralayarak kendilerini gizlemeye çalışan şüphelilerin, şebeke içinde faaliyet gösteren zanlıların maaşlarını ve dolandırıcılıktan temin ettikleri tutarları ise sanal para ile farklı farklı cüzdan adresleri üzerinden transfer ettikleri anlaşıldı. Şebekenin bu yöntemle kendi izlerini kaybettirmek istedikleri tespit edildi.

İstanbul, Ankara, Bursa ve Aydın’da operasyon

Uzun süre devam eden teknik ve fiziki takibin ardından dün sabah İstanbul, Bursa ve Aydın’da birer, Ankara’da 4 farklı adreste faaliyet gösteren çağrı merkezlerine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Siber Suçlarla Mücadele polisince yapılan operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan yerlerde gerçekleştirilen aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 11 bin TL para, bir miktarda uyuşturucu madde, 1 soğuk cüzdan ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Editör
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