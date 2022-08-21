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Bankadaki telaşlı tavrı emekli öğretmeni kurtardı: Polis paraları son anda kurtardı
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Bankadaki telaşlı tavrı emekli öğretmeni kurtardı: Polis paraları son anda kurtardı

Beşiktaş'ta 81 yaşındaki emekli öğretmen A.H.A. telefon dolandırıcıların kurbanı olmaktan son anda kurtuldu. Bankadan 20 bin dolar, çekmek üzere olan emekli öğretmen Dolandırıcılık Büro Amirliği polislerinin müdahalesiyle paralarını kurtardı. Eve parayı almak için gelen şüpheli Hacı A.E. ise suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Bankadaki telaşlı tavrı emekli öğretmeni kurtardı: Polis paraları son anda kurtardı
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Beşiktaş’ta geçtiğimiz Perşembe günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Bir bankadan yaşlı bir adamın para çekmek istediği ancak çok telaşlı hareketlerinin olduğu ihbarı alındı. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri hemen bahse konu bankaya gitti. Ekipler burada 81 yaşındaki emekli öğretmen A.H.A. ile konuşup, telefonda arayanlar hakkında bilgi aldı. Emekli öğretmen A.H.A. ise, kendisini arayanların polis olduğunu ve operasyon yapılacağından dolayı parayı onların teslim alacağını söyledi. Hesabındaki 20 bin doları çekip dolandırıcılara vermek üzere olan emekli öğretmen son anda dolandırılmaktan kurtarıldı.

Dolandırıcılık Masası ekipleri yaşlı adamın oyunu devam ettirmesini istedi. Parayı alacak olan şüpheli, adrese geldiği sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tekstil işi yaptığı öne sürülen ve 10 adet kaydı olan Hacı A.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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İHA
Editör

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