Bankalar, sözleşmede olmayan komisyonu alamayacak

Kredi kullanan vatandaşlardan çeşitli isimler altında komisyon bedeli tahsil eden bankalara kötü haber Ticaret Mahkemesi’nden geldi. 4. Ticaret Mahkemesi; bankaların müşterilerinden kredi sözleşmelerinde yer almayan ’masraf ve komisyon alacağı’ adı altında tahsil ettiği ödemelerin haksız kazanç sağladığı ve bu ödemelerin iade edilmesi gerektiğine hükmetti.

Bir firmanın 1 milyon TL kredi kullandığı banka hesabından gece yarısı birer dakika arayla ’Periyodik Hizmet Komisyonu adı’ altında 4 bin 200 TL para kesildi. Kendisinden haksız kesilen komisyon bedellerinin iadesini talep eden şirket sahibi çareyi İcra Müdürlüğü’nde buldu. Şirket yetkilisi, komisyon bedellerinin hesaptan bilgisi ve rızası dışında hukuka aykırı olarak tahsil edildiğini öne sürdü. Şirket yetkilisi, banka tarafından haksız olarak tahsil edilen bedelin dayanağının ne olduğunu ve bu durumun yazılı belge ile kendisine bildirilmesini istemesine rağmen bir türlü cevap alamadığını dile getirdi.

2. İcra Müdürlüğü’nde başlattığı icra takibine bankanın itiraz ederek takibi durdunduğunu öne süren davacı şirket sahibi, davalı banka şubesinin komisyonlara açıklık getiremediğini öne sürdü. Şirket, söz konusu icra takibinin davalının haksız olarak borca itirazı ile durdurulduğunu, takibe yapılan itirazın haksız olduğunu ileri sürerek itirazın iptaline ve takibin devamına, davalının icra takibine haksız itirazı sebebiyle icra inkar tazminatına mahkum edilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıdan alınması yönünde karar verilmesini talep etti.

Davalı banka avukatı ise komisyonun mevzuat ve sözleşmelere uygun olduğunu, iddia ve beyanlarını kabul etmediklerini beyan ederek davanın reddine, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etti. Tarafları dinleyen Mahkeme, emsal nitelikte bir karara imza attı.

Kararda; davalı bankanın davacıdan masraf ve komisyon alabilmesi için taraflar arasında imzalanan sözleşmede masraf ve komisyon alınacağının kararlaştırılmış olması gerektiği hatırlatıldı. Yasa gereği bankalarca, reeskont kaynaklı krediler dışındaki kredilere uygulanacak âzami faiz oranları ile faiz dışındaki diğer menfaatlerin ve tahsil olunacak masrafların nitelikleri ve azami sınırlarının serbestçe belirleneceği dile getirildi. Kararda şu ifadelere yer verildi: "Düzenleme kapsamında davalı banka tarafından kredi işlemlerinde sağlanacak faiz dışındaki diğer menfaatleri ve tahsil olunacak masrafları, TCMB’na bildirmekle yükümlüdür ancak davalı banka tarafından bu yükümlülüğün yerine getirildiğine ilişkin herhangi bir belge sunulmamıştır. Davacı tarafça 2 adet periyodik hizmet komisyonu alındığına ilişkin herhangi bir belge sunulmamış olmakla birlikte davalı bankanın da alınmadığı yönünde bir itirazı bulunmadığından alındığı kabul edilmiştir. Diğer bankaların periyodik hizmet komisyonu uygulamasının bulunmadığı tespit edildiğinden değerlendirmeye alınamamıştır. Yasa ve Yargıtay içtihatları doğrultusunda davalı bankanın davacı müşterisinden alınacak periyodik hizmet komisyonunu TCMB’na bildirimde bulunmadığından 4 bin 200 TL’nin davacıya iadesi gerektiği, dolayısıyla davacının talebinin yerinde olduğu, tarafların tacir olması nedeniyle davacının takipten sonra avans faiz talebinin de yerinde olduğu anlaşılmıştır. Davalı tarafından 2. İcra Müdürlüğü’nün icra dosyasına yöneltilen itirazın iptaline ve takibin devamına karar verilmiştir. Borçlunun yedi günlük süre içerisinde ödeme emrine itiraz etmiş olması, bir yıl içinde açılmış bir itirazın iptali davası bulunması, davacı alacaklının tazminat istemini dava dilekçesinde açıkça talep etmiş olması ve takip konusu alacağın miktarının belli (likit) olması dikkate alınarak borçlunun itirazının haksız olması nedeniyle asıl alacağın yüzde 20 si oranında icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar vermek gerekmiştir. Davanın kabulü ile davalı tarafından 2. İcra Müdürlüğünün icra dosyasına yöneltilen itirazın iptaline ve takibin devamına, asıl alacağın yüzde 20’ si oranında icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine hükmedilmiştir."