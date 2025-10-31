Bankaların emekli maaş promosyonlarındaki şartlara TÜKONFED'ten tepki

Emeklilere maaş promosyonunda, 100 bin lira kredi, mevduata 50 bin lira yatırma, yakınını davet etme, kredi kartıyla harcama yapma gibi birbirinden zorlu şartları öne süren bankaların yasal olmayan bu uygulamalarına Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu tepki gösterdi.

Mevcut ekonomik şartlar, hayat pahalılığı ve alım gücünün düşmesi gibi nedenlerle maaş promosyonları çalışanlar kadar emekliler için de büyük önem taşıyor.

Halk Bankası ve Ziraat Bankası gibi kamu bankaları emekli maaş promosyonlarında 2025 yılına ilişkin bir artış yapmayarak 12 bin lirada bırakırken, özel bankalar da 32 bin liraya varan ödemeleri için inanılmaz şartlar öne sürüyor.

En az 100 bin lira kredi çekme zorunluluğu getiren banka kadar, sigorta poliçesi isteyen, kredi kartıyla harcama yapılmasını zorunlu kılan, vadeli hesaba para yatırılması şartını getirenler ve yakınlarını davet etme şartı koşan da oluyor.

Bankaların internet sitelerindeki emekli maaş promosyon şartlarında birçok emeklinin içinden çıkamayacağı maddeler, hem tepki çekiyor hem de "pes" dedirtiyor. Özellikle 70 yaş üzerinde ve kadın olanların bu şartları çözmesi, yerine getirmesi ve takip etmesi çok kolay görünmüyor.

TÜKONFED: "Şikayetler geliyor"

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, bir yandan hayat pahalılığıyla baş edebilmek için market, market ucuz fiyat arayışında olan milyonlarca emeklinin, diğer yandan da son yıllarda kızışan bankalararası emekli maaş promosyon yarışlarını da dikkatle izlediğini söyledi.

Aslında, ilan ve reklamlarda tüketicinin yanıltılması yasak olmasına rağmen, bazı bankaların 32 bin liraya varan emekli aylık promosyonlarıyla ilgili yayınladıkları ilan ve duyurularda emeklileri yanılttığı vurgulayan Ağaoğlu, şöyle konuştu:

"Örneğin; ilanda bildirilen tutarda promosyonu alabilmesi için, başka bir emeklinin aylığının da kendi bankalarına getirmesini, otomatik fatura ödenmesi talimatı, kendi belirlediği faiz oranıyla asgari 100 bin lira kredi kullanılması, sigorta yaptırılması, kredi kartı çıkartılarak her ay belli meblağda harcama, vadeli hesap açılması zorunluluğu gibi şartlar ileri sürüldüğüne dair şikayetler geliyor."

"Rekabet Kurulu harekete geçmeli"

Bazı bankaların bu uygulamalarının yasal mevzuata açıkça aykırı olduğuna dikkati çeken Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Çünkü 6502 sayılı Tüketici Kanununun 61. maddesinde, ’Tüketiciyi aldatıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, hastaları, yaşlıları, çocukları ve engellileri istismar edici ticari reklam yapılamaz’ denilerek, eksik ve yanıltıcı ilan ve reklam yapılması yasaklanmıştır. Ayrıca aynı kanunun 6. maddesiyle de ’...haklı bir sebep yoksa; bir mal veya hizmetin satışını o mal veya hizmetin, kendisi tarafından belirlenen miktar, sayı, ebat gibi şartlara ya da başka bir mal veya hizmetin satın alınması şartına bağlayamaz’ düzenlemesi ile de tüketicinin bir ürün ya da hizmet alımı esnasında başka bir ürün hizmeti almaya zorlanması engellenmiştir."

Ağaoğlu, yasal düzenlemeleri görmezden gelen bazı finans kuruluşları hakkında Rekabet Kurulunun harekete geçmesi gerektiğini belirterek, "Yapılacak inceleme sonucunda ihlal tespit edilirse idari yaptırım uygulamalı, Merkez Bankası da bu duruma müdahale ederek sonlandırılmasını sağlamalıdır. Bu tür aldatıcı tanıtımlar ve şartlarla karşılaşan emekliler de durumu belgelemek suretiyle Reklam Kurulu nezdinde şikayette bulunabilirler" dedi.