Bankaya ait araç çocuklu kadına çarptı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Paşabayır Mahallesinde bir bankaya ait para taşıma aracı, kucağında çocuk bulunan kadına çarparak yaralanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma Paşabayır Mahallesi Yaman Egeli İlk Öğretim Okulu’nun önünde 34 DVL 300 plakalı kamyonet seyir halindeyken karşıdan karşıya geçmek isteyen ve kucağında çocuk bulunan kadına çarparak bacağından yaralanmasına neden oldu. 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından kaza yerinde yaralı kadına ilk müdahale yapılarak Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu ve kucağındaki çocuğun yaralanmadığı öğrenildi. Polis ekipleri araç sürücüsünü ifadesini almak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürdü ve kaza ile ilgili inceleme başlattı.