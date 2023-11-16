Bankpozitif'in aktif büyüklüğü 1 milyar 257 milyon TL'ye ulaştı

Mali yapısı, sermaye büyüklüğü ve uluslararası kredi derecesiyle Türkiye’nin en güçlü bankalarından bir tanesi olan BankPozitif, reel ekonomiye finansman sağlamaya devam ediyor.

Kurulduğu günden bu yana, Türkiye ekonomisine 7,4 milyar dolar tutarında kredi sağladığı belirtilen ve sektörde önemli oyunculardan biri olan BankPozitif’in, yılın üçüncü çeyreğinde 1 milyar 257 milyon TL aktif büyüklüğe ulaştığı açıklandı. Banka, söz konusu dönemde bireysel, ticari, yatırım ve fintek bankacılığında müşterilerinin ihtiyaçlarını 7/24 kesintisiz olarak karşıladı.

“BankPozitif, Türkiye ile birlikte büyüyor”

Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, “Türkiye’nin büyüme yolculuğuna momentum kazandırmayı sürdüreceğiz. Bankamız, 24’üncü yaşında da ne mutlu ki Türkiye ile beraber büyüyor. Cumhuriyetimizin 100’üncü kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bu dönemde ülkemize sağladığımız destekte hız kesmemek bankamız adına gurur kaynağıdır. Bankamız, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında da ekonomiyi desteklemeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin gücüne ve geleceğine inanıyoruz”

Yeni nesil bankacılık ekosisteminin en güçlü oyuncularından biri olma hedefiyle çalıştıklarını vurgulayan Kork, “Türkiye’nin gücüne ve geleceğine inanarak yatırımlarımızı büyütüyoruz. Yatırımdan ticarete, dış ticaretin finansmanından bireysel finansal çözümlere kadar geniş yelpazede çözümler sunuyoruz. Bankamız, yapay zekâ, nesnelerin interneti, blok zinciri, büyük veri analizi gibi yenilikçi teknolojilerle hizmetlerini geliştiriyor” diye konuştu.