Banyo dekorasyonlarında mimari tasarımlar öne çıkıyor

Eczacıbaşı Topluluğu’nun banyo yenileme alanında hizmet veren pazaryeri sitesi Decoverse, kullanıcılar için farklı markalardan binlerce banyo ürünü bulabilecekleri bir site olmasının yanı sıra, banyosunu yenilemek isteyenlerin bu süreçte karşılaşacağı tüm sorunlara profesyonel mimarlık ve usta hizmeti ile de çözümler sunuyor.

Eczacıbaşı Topluluğu’nun, banyo yenileme sürecini hızlı ve zahmetsiz hale getirmek amacıyla Ocak 2023’te online bir pazaryeri olarak açtığı Decoverse, sektörün popüler ürün ve hizmet merkezlerinden birine dönüştü. Decoverse Genel Müdürü M. Salih Yılmaz, sitenin son bir yılda ortaya koyduğu performansı değerlendirmek amacıyla düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Banyo yenileme sürecini A’dan Z’ye ele alan Türkiye’deki ilk e-ticaret sitesi olan Decoverse, 2023’te sektörüne yeni bir soluk getirdi. Ziyaretçilerimiz, farklı mimarların tasarımlarından oluşan ilham görselleri ile banyo tasarımlarından fikir alabiliyor, farklı markalardan binlerce ürün seçeneği arasından aradıkları en uygun ürünü bulabiliyor, tüm süreç mimarlık ve ustalık hizmeti ile profesyonel olarak destekleniyor. Böylece yeni bir banyo için fikir bulma aşamasından usta hizmetine kadar tüm süreci tek yerde ve her bir aşamayı Decoverse güvencesi ile kullanıcılara sunmuş oluyoruz” diye konuştu.

120 kategoride 47 bini aşkın ürün seçeneği

E-ticaret platformu bugün 120 kategoride, 360 markaya ait 47 bini aşkın ürün seçeneği bulunduğunu belirten Yılmaz, “Temmuz ayında en güçlü hizmet alanlarımızdan biri olan ‘Mimarlık’ kısmını yayına aldık. Sitemiz üzerinden 40’ın üzerinde farklı mimarlık ofisi ve iç mimar bu bölümde kendi fiyat teklifleri ile hizmet veriyor” dedi.

Ağustos ayında ise bu alanda bir diğer ilk olan ‘Hazır Banyo Paketleri’ni yayına aldıklarını kaydeden Yılmaz, “Bu sekmede de ilk etapta 40 hazır banyo paketi sunuyoruz. Amacımız, kullanıcıların gördükleri banyoyu hiçbir sürpriz fiyatla karşılaşmadan tek bir tık ile satın alabilmeleri ve banyo yenilemenin aslında sanılanın aksine Decoverse ile oldukça rahat olduğunu keşfedebilmelerini sağlamak. Ayrıca site içerisinde 400’den fazla farklı tarz ve ölçülerde hazırlanmış banyo görseli bulunuyor. Bu ilham görselleri ile de kullanıcılar kendi banyolarını dekore ederken istedikleri gibi fikir alabiliyor” ifadelerini kullandı.

En fazla talep üç büyük ilden geldi

E-ticaret platformunun sunduğu ürün ve hizmetlere en fazla talebin, üç büyük ilden geldiğini belirten Yılmaz, "En çok ürün ve hizmet alımı, İstanbul, Ankara ve İzmir’den gerçekleşti. Çeşme ve Çanakkale gibi yazlık bölgelerde de mimari projelerle banyo yenilemeler gerçekleştirdik" dedi.

2024’te hedef marka bilinirliğini artırmak

2023’te sektöre hızlı bir giriş yaptıklarını ve hedeflerinde ilerlediklerini kaydeden Yılmaz, "2024’te yaptığımız çıkarımlarla devreye aldığımız alışveriş yapılabilir ilham panoları, müşterilerimizi iç mimarlarla buluşturduğumuz mimarlık platformu, on binlerce ürünün satışa sunulduğu pazaryerimiz ve birçok süreci müşteri adına kolay hale getiren Hazır Banyo Paketlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Sürecin son adımı olan servis/montaj hizmetlerimizle banyo yenileme sürecini uçtan uca sunan bir platform olduğumuzu müşterilerimize anlatmayı sürdüreceğiz. Hedefimiz banyo yenileme denince akla ilk gelen platform olmak" ifadelerini kullandı.

Kullanıcı dilediği paketi seçebiliyor

M. Salih Yılmaz, Decoverse’de bulunan ürün ve hizmetlerin bütünüyle pazaryeri mantığında oluşturulduğunu belirtti. Yılmaz, "Dikkat ettiğimiz en önemli noktaların başında, kullanıcılara satın alacakları ürün ya da hizmeti farklı satıcı ya da hizmet verenlerden tamamen şeffaf şekilde görme imkânı sunmak geliyor. Örneğin, mimarlık hizmeti almak istediğiniz zaman karşınıza üç temel banyo yenileme paketi çıkıyor. Siz ihtiyacınıza göre paketinizi belirledikten sonra o pakete teklif veren farklı mimarlar listeleniyor. Kullanıcılar da şehirlerine, mimarların listelenen portföylerine ve önceki projelerine göre seçim yapıyor. Ardından seçilen mimardan randevu alıp 15 dakikalık ücretsiz online tanışma toplantısına katılıyor ve akıllarına takılan soruları sorabiliyorlar" dedi.