Banyodan çıkan fare elini ısırdı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, banyoyu temizlerken farenin ısırdığı kadın hastaneye kaldırıldı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, banyoyu temizlerken farenin ısırdığı kadın hastaneye kaldırıldı.
Olay, İnegöl’ün Cerrah Mahallesi’nde bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi Sevim O. (50) banyoyu temizlemeye başladı. Dolabı sildiği sırada Sevim O.’nun parmağını fare ısırdı. Sağ elinin başparmağından yaralanan kadın, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.