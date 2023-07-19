Moda markası BAQA, Kapsül Koleksiyonu’nu tanıttı. Günlük şık kombinlerin öne çıktığı parçaların bulunduğu koleksiyon, moda tutkunları tarafından ilgi gördü.

Baran Karakoç’un kurucusu olduğu moda markası BAQA; minimalist, zarif ve çok yönlü parçalarıyla öne çıkıyor. Marka, özel davetler ve günlük giyimden parçaların bulunduğu Kapsül Koleksiyonu’nu tanıttı. Moda tutkunları tarafından ilgi gören koleksiyonda, özel davetlerden günlük kombinlere kadar şık parçalar yer alıyor.

Baran Karakoç, koleksiyon hakkında şunları söyledi: “Tasarımlarımız doğu-batı sentezini ve kültürümüzü yansıtan, doğadan ilham alıp bunu şehir yaşantısına taşıyan ve her biri çok özel parçalardır. Yakın zamanda Harvey Nichols x Bloomingdale’s iş birliğiyle ayrıca özel hazırlanan Kapsül Koleksiyon Dubai’de sergileniyor. Türk modasını bambaşka noktalara taşımak, sürdürülebilir moda anlayışının uygulanması bizim için en önemli noktalar. Bu noktalarda kendi kadromuz içerisinde eğitmenler ile çalışıp, eğitici faaliyetleri şirketimiz içerisinde uyguluyoruz."

Global teslimat hizmeti ile dünya çapında her geçen gün büyümeye devam ettiklerini belirten Karakoç, koleksiyona olan talebin özellikle körfez bölgelerinden yoğun olduğunu söyledi.

Verilen bilgiye göre; koleksiyonda saçak ve püskül detaylı ceketler, tüy ve payet detaylı elbiseler öne çıkıyor. Fuşya, saks mavisi ve lime yeşili gibi renklerin hakim olduğu koleksiyon, sıcak ve enerjik bir renk paleti sunuyor. Ayrıca koleksiyondaki parçalar; çeşitliliği ve uyumlu kombinasyonlarla dikkat çekiyor.