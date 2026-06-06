Baraj gölündeki büyükbaş hayvan ölüsü ekipleri alarma geçirdi

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı’nda sular içerisinde görülen büyükbaş hayvan ölüsü üzerine ekipler alarma geçti.

Olay, saat 12.00 sıralarında Boğazköy Barajı’nda meydana geldi. Yoldan geçen bir vatandaş, kötü kokular gelen baraj sularında telef olmuş bir hayvan bulunduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye arama kurtarma ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bulaşıcı hastalık riskine karşı bölgede güvenlik önlemleri alınırken, ekipler hayvan ölüsünün bulunduğu noktada inceleme yaptı.

Yapılan çalışmaların ardından itfaiye ekipleri bot yardımıyla baraja girerek hayvan ölüsünü sudan çıkardı. Daha sonra iş makinesiyle açılan çukura gömülen hayvan, gerekli işlemler uygulanarak imha edildi.

Hayvanın ölüm nedeni ve herhangi bir hastalık taşıyıp taşımadığının belirlenmesi amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı. Ekipler, baraja atılan hayvanın sahibini tespit etmek için çalışma başlattı.