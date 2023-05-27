Barajdaki su yüzeyinin siyah renge bürünmesi vatandaşları tedirgin etti

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı’nda suyun yüzeyin siyah renge bürünmesi vatandaşları tedirgin etti. Baraja balık tutmaya giden vatandaşlar oluşan siyah tabakaya dikkat çekerken, bölge halkında tedirginliğe neden oldu. Siyah renge bürünen baraj vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Kirliliğin araştırılmasını isteyen vatandaşlar, sulama amacıyla kullanılan barajın kirlilik nedeniyle büyük bir tehlike saçtığını ileri sürdü. 11 bin 187 hektarlık tarımsal alana sulama hizmeti veren Boğazköy Barajı’ndaki görüntüler üzerine İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler barajdan numune alarak inceleme başlattı. Bölgede incelemeler gün boyu devam ederken, alınan numuneler ise incelenmek üzere TÜBİTAK’a gönderildi.