Barbaros Dönüşüm Projesinde rekor uzlaşma

Körfez ilçesi Barbaros Mahallesinde riskli alan edilerek dönüşüm projesine dahil edilen bölgedeki hak sahipleriyle rekor uzlaşma sağlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Körfez Barbaros Mahallesi’nin taşınması için başlatılan kentsel dönüşüm çerçevesinde 534 adet konut, 40 adet dükkan ve 1 adet camiyi içeren projenin ihalesi 28 ekim tarihinde yapıldı. Körfez ilçesi Barbaros Mahallesinde riskli alanda yer alan hak sahipleriyle 11 mayıs tarihi itibariyle başlayan görüşmeler 15 kasım itibariyle tamamlandı. Bu süre zarfında hak sahiplerinin yüzde 95’i ile görüşme sağlandı. Görüşülen kişilerin yüzde 90’ı ile de nakit bedel veya konut karşılığı sözleşme imzalandı. Riskli alandaki görüşmeler sonrasında uzlaşma sağlanamayan ya da oluşturulan dönüşüm senaryosuna ait matematiksel modele göre hak edişi belirlenen metrekare değerinin altında kalan taşınmazlara yönelik kamulaştırma süreci başlatılacak.