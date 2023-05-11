Barbaros Hayrettin Paşa Camii yarın ibadete açılıyor

Beşiktaş Levent’teki Osmanlı mimari özelliklerine sahip olan ve 35 aylık süreçte yapımı tamamlanan Barbaros Hayrettin Paşa Camii, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı cuma namazıyla ibadete açılacak. Açılışa saatler kala son hazırlıkların yapıldığı camideki çalışmalar böyle görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 3 Temmuz 2020 tarihinde temeli atılan, Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nin yapımı tamamlandı. 35 aylık süreçte yapımı tamamlanan Barbaros Hayrettin Paşa Camii, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı Cuma namazıyla ibadete açılacak. Açılışına saatler kala son hazırlıkların yapıldığı camideki çalışmalar böyle görüntülendi.

20 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek

7 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilen, kapalı ve açık alanlarıyla birlikte toplam 20 bin kişilik olacak. Kapalı ve açık alanları, gerektiğinde deprem toplanma alanı olarak kullanılacak. Camide 900 araçlık 4 katlı otopark bulunuyor. 23 metre ana kubbe çapına sahip caminin ana kubbe yüksekliği ise 44 metre uzunluğunda. Caminin 2 minaresi 66, 2 minaresi 77 metre yükseklikte inşa edildi. İçinde 9 asansörün de bulunduğu camide, 1 de çok amaçlı salon mevcut.

Caminin mimarisi Barbaros Hayrettin Paşa ve denizcilikten izler taşıyor

Açılışı yapılacak olan camiye ilişkin inşaat mühendisi ve Levent Camii Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk açıklamalarda bulundu. Külünk, “3 Temmuz 2021’de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’nin teşrifleriyle temel atma merasimimizi gerçekleştirdik. Temel atma merasimimizden sonra hızlı bir şekilde cami inşaatımıza başladık ve 35 ay gibi sürede, bu büyüklükte bu yoğunlukta bir inşaatı, şükürler olsun tamamladık. Artık günler demiyoruz, haftalar demiyoruz, saatler sonra inşallah camimizi cemaatiyle buluşturmuş olacağız. Yarın cuma. Cuma namazıyla beraber camimiz cemaatiyle buluşmuş olacak. Her gün 150-200 insanın artı 20’ye yakın teknik personelin mimar, mühendis, tekniker gibi teknik personelin çok yoğun çalışma ve gayretleriyle projemizi bu hale getirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız projemizin adını Barbaros Hayrettin Paşa Camii olarak ilan edince ondan sonraki süreçte de camimizde Barbaros’a ve denize doğru bir yoğunlaşma şekilde oldu. Şu an üstünde bulunduğumuz halı deniz yosunu, deniz dalgalarını görebildiğiniz bir deşende. Ana kubbemizdeki yazımız nanoteknolojiyle yapıldı. Yazınızın etrafındaki süslemede bir gemi dümenini, yazımızın ortasındaki 16 köşeli kutup yıldızını da çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Kubbe pencerelerinizde yelkenli görebiliyorsunuz. Buna benzer deniz ve Barbaros’u hatırlatacak birçok detayı, çinilerimizle, minyatürlerimizle bu detayların hepsini görme şansımız olacak. 18 bin 500 metrekarelik bir arazi. Bizim sıfır kotu dediğimiz yani şu anda camimizin zemin kotunun altında 4 tane daha katımız var. Bu dört katta otoparklarımız var, kültürel ve sosyal etkinlik alanlarımız var. Müftülüğümüzün organize edeceği, çalıştıracağı 4-6 yaş kreşimiz, anaokulumuz var. Kitap kahve bölümümüz var. Dijital sanatların sergileneceği farklı atölyeler olacak. Avlusunda ve dış avlusunda toplam 20 bin insanın aynı anda ibadet edebileceği bir cami olarak tasarlandı ve hayata geçirildi” dedi.