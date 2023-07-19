Barcelona, Oriol Romeu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Barcelona, İspanyol futbolcu Oriol Romeu'yu kadrosuna kattı.

Barcelona, Oriol Romeu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Barcelona, İspanyol futbolcu Oriol Romeu’yu kadrosuna kattı.

2023-2024 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Barcelona, Romeu ile üç yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Barcelona, Girona’da forma giyen orta saha oyuncusu Oriol Romeu’nun transferi için anlaşmaya vardı. Katalan ekibi ile 30 Haziran 2026’ya kadar 3 sezonluk sözleşme imzalayan oyuncunun serbest kalma bedelini ise 400 milyon Euro olarak belirledi.