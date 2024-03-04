Barcelona, sakatlık kabusundan kurtulamıyor

Barcelona, La Liga’nın 27. haftasında oynadığı Athletic Bilbao maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Frenkie de Jong ve Pedri’yle birlikte bu sezon sakatlık kabusundan kurtulamıyor.

İspanya La Liga’nın 27. haftasında Barcelona, deplasmanda Athletic Bilbao ile 0-0 berabere kaldı. Barcelona, mücadelenin ilk yarısında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Frenkie de Jong ve Pedri’nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Frenkie de Jong’un sağ ayak bileğinde yan bağ burkulması olduğu, Pedri’nin ise sağ kuadriseps (kas sakatlığı) yaşadığı aktarıldı. Söz konusu futbolcularla birlikte, sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan oyuncu sayısı 6’ya yükseldi.

Katalanlarda sakatlıkları devam eden Gavi 34, Marcos Alonso 22, Alejandro Balde 20, Ferran Torres 6 maçta sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.