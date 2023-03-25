BAREM'de kalpleri ısıtan etkinlik

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde (BAREM) sevgi dolu bir buluşmaya tanıklık etti.

Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa’ya kazandırılan ve sosyal belediyeciliğin en güzel örneği olan BAREM, engelli bireyler ile alzheimer hastası vatandaşları bir araya getirdi. 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla renkli bir programa imza atan Osmangazi Belediyesi Engelliler Bakım Merkezi (OBAM) ile Alzheimer Bakım Merkezi (ALBAM) üyelerini ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Türkiye’de bir ilk olan BAREM ile engelli ve yaşlı hemşehrilerimizi sevgiyle kucaklıyor, desteklerimizi sürdürüyoruz. Bizler, yaptığımız hizmetlerle engelleri sevgiyle aşıyoruz. Burası, ciddi anlamda sosyal belediyecilikte zirve haline geldi. BAREM, insanlar için büyük bir moral kaynağı, ülkemiz için ise büyük bir örnek teşkil etti. Yaşlılar Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlik hepimizin içini ısıttı. Bizleri bugünlere ve geleceğe hazırlayan yaşlılarımızın hayatlarını kolaylaştırmayı kendimize borç bilelim” dedi.

Program çerçevesinde büyük mutluluk yaşayan OBAM ile ALBAM üyeleri, tiyatro gösterisinin yanı sıra birlikte şarkılar söyleyerek gün boyunca hoşça vakit geçirdi.