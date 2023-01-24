BAREM'de sevgi dolu buluşma

Osmangazi Belediyesi’nin hayata değer katan projesi Osmangazi Belediyesi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM), sevgi dolu bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. BAREM bünyesinde bakım, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti alan engelli bireyler, alzheimer hastası büyüklerini ziyaret ederek, onlara moral ve mutluluk verdi.

Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa’ya kazandırılan ve Türkiye’nin en büyük sosyal belediyecilik projesi olan BAREM, engelli bireyler ve alzheimer hastası vatandaşların hayatlarına değer katıyor. Demirtaş’ta toplam 20 bin 140 metrekare alan üzerine inşa edilen, 200 yataklı huzurevi, 150 engelli ve 150 alzheimer hastaları olmak üzere 500 kişiye rehabilitasyon imkanı sağlayan BAREM bünyesinde faaliyet gösteren Osmangazi Belediyesi Engelli Bakım Merkezi’nde (OBAM) bulunan engelli bireyler ile Alzheimer Bakım Merkezi (ALBAM)’da bakım ve tedavi hizmeti alan alzheimer hastası vatandaşlar, bir araya geldi. Yüzlerin güldüğü, mutluluk gözyaşlarının döküldüğü ziyaret, hem engelli bireyler hem de alzheimer hastası yaşlılar için büyük moral kaynağı oldu.

Engelli bireylerin kendilerini ziyaret edeceği haberini alan alzheimer hastası vatandaşlar, büyük bir heyecan yaşadı. Buluşma öncesinde BAREM personelinin eşliğinde kendi elleriyle kek ve tatlılar hazırlayan yaşlılar, engelli bireyleri beklemeye başladı. Engelli bireyler ise bu büyük buluşmaya ellerinde çiçekler ile giderek alzheimer hastası büyüklerine sürpriz yaptı. Ellerini öptükleri büyüklerine çiçekleri takdim eden engelli bireyler, alzheimer hastası vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.

ALBAM’da kalan teyzelerinin yaptıkları tatlılardan yiyen engelli bireyler, dedeleri ve teyzeleri ile sohbet ettikten sonra ayrıldılar. Ziyaretten geriye mutlu yüzler ve sevgi dolu kalpler kalırken aileler, bu önemli hizmetten dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.