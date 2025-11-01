Barış Alper Yılmaz'a tepki

Galatasaray’ın, Trabzonspor ile yaptığı müsabakada bazı sarı-kırmızılı taraftarlar, Barış Alper Yılmaz’a oyundan çıkarken ıslıkla tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor ile mücadele etti. Bu karşılaşmada sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz’a taraftarlar tepki gösterdi. Mücadelenin 74. dakikasında Yılmaz oyundan çıkarken, bazı sarı-kırmızılı taraftarlar ıslıkla tepki gösterirken, bazı taraftarlar da alkışla destek verdi. 25 yaşındaki futbolcu daha sonra koşarak direkt yedek kulübesine gitti.

Barış Alper Yılmaz’ın yerine Mauro Icardi oyuna dahil oldu.