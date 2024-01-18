Barış Alper Yılmaz bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Ümraniyespor maçında attığı golle bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Yılmaz, Ümraniyespor’un golünde de kendi kalesine attı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda Galatasaray evinde Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Barış Alper Yılmaz kaydetti. Müsabakanın 33. dakikasında Kerem Demirbay’ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Barış kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-1 yaptı.

Barış Alper ayrıca 23. dakikada Ümraniyespor’un golünde de ters vuruşla meşin yuvarlağı kendi ağlarıyla buluşturdu. 23 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı. Bu sezon hangi görev verilirse yapan Barış Alper müsabakada sağ bekte görev aldı.

Maça 11’de başlayan Barış Alper Yılmaz, 72. dakikada yerini Ali Turap Bülbül’e bıraktı.