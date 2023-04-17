Barış Boyun liderliğindeki çeteden ele geçirilen silahlar emniyette sergilendi

İstanbul’da Barış Boyun liderliğindeki çeteye yönelik düzenlenen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen silahlar ve 3 lüks araç emniyette sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçtiğimiz Cuma günü kent genelinde faaliyet gösteren ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “nitelikli yağma”, “gasp”, “cinayet”, “yaralama”, “tehdit” ile “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” gibi 103 ayrı suça karıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlenmişti. Soruşturma çerçevesinde, daha önce işlediği suçlardan dolayı Kırmızı Bültenle aranan ve halihazırda İtalya’nın başkenti Roma’da cezaevinde tutuklu bulunan Barış Boyun liderliğindeki silahlı grubun 139 üyesi yakalanmıştı. Çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler bu sabah adliyeye sevk edilirken, baskınlarda ele geçen silah ve mühimmatların sergisi yapıldı. Öte yandan operasyonlarda 3 lüks araca el konulduğu öğrenildi.