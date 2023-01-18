Barış Erkek mavi tik dolandırıcılarının mağduru oldu

Sosyal medyada mavi tik sahibi olmak isteyen kullanıcılar, dolandırıcıların yeni hedefi haline geldi. Tuzağa düşen son isim; ‘en iyi fotoğrafçı’ ödüllü Barış Erkek oldu.

Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal medya uygulamalarının en çarpıcı özelliklerinden biri, ‘mavi tik’ rozeti oluyor. Mavi tik, hesap adının hemen yanında yer alan, mavi zemin üzerinde beyaz tik şeklinde bir etiket. Neredeyse tüm sosyal medya kullanıcılarının sahip olmak istediği bu rozet, hesabın gerçekten o kişi, marka veya kuruluşa ait olduğunu gösteren bir onay işareti olarak biliniyor.

Dolandırıcıların yeni tuzağı

Önceleri yalnızca sanatçı, siyasetçi, marka gibi geniş kitleler tarafından tanınan kişi ve kurumların hesaplarına verilen ’mavi tık’ın, günümüzde uygulamaların uygun gördüğü şartları yerine getiren herkese verilebilmesi dolandırıcıların da iştahını kabartıyor. Kullanıcılara pek çok avantaj sağlayan bu prestijli sembolün en büyük faydaları arasında ise güvenilirlik göstergesi olması ve takipçi sayısını artırması yer alıyor. Sosyal medyada ayrıcalıklı olmayı sağlayan mavi tık için ciddi miktarda parayı gözden çıkaranlar olması, dolandırıcıların yeni tuzaklar kurmasına neden oluyor. Mağduriyet yaşanmasına yol açan dolandırıcıların ağına düşen isimlerden biri de son dönemde başarılı fotoğraf çalışmalarıyla adından söz ettiren ‘en iyi fotoğrafçı’ ödüllü Barış Erkek oldu.

Savcılığa suç duyurusunda bulundu

Fotoğraf çalışmalarını sosyal medyada da yayınlayan ve geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Barış Erkek, profesyonel bir hesaba sahip olmak isterken mağdur oldu. Erkek, hesaplarına mavi tik almayı vaat eden iki kişi tarafından dolandırıldı. Genç fotoğrafçı, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Yaklaşık 7-8 ay önce görüştüğüm, kendilerini sosyal medya danışmanı olarak tanıtan iki kişi, bana kolaylıkla mavi tik alabileceklerini söylediler. Bununla alakalı da 20 bin lira nakit ödeme yapmamı istediler. Şahıslara ödemelerini yaptım. 1 hafta içinde mavi tik alacağımı söylemelerine rağmen beni aylarca oyaladılar. Bir süre sonra da bu kişilerden hiç haber alamadım ve savcılığa suç duyurusunda bulundum.”

Facebook davaya dahil oldu

Söz konusu şahısların bir başka kişiyi de aynı vaatle dolandırdıklarını öğrenen Barış Erkek, yargı süreci başladıktan sonra davaya sosyal medya devi Facebook’un da dahil olduğunu söyledi. Mavi tık dolandırıcılığına karşı uyaran Barış Erkek, "Benimle irtibat kuran, ödemeyi yaptığım kişi, sonrasında askere gitmiş. Yaptığım suç duyurusu üzerine polisler kendisini askerdeyken yakalamış. Telefonunu incelemeye aldıklarında diğer şahsa da ulaşmışlar. Facebook ‘Bizim platformumuzu kullanarak dolandırıcılık yapıyorlar’ diyerek davaya dahil oldu. Şu anda mağdur olan taraf da Facebook görünüyor. Beni dolandıran bu iki kişi yaklaşık 4-5 aydır cezaevinde. Benim mağduriyetim giderildi, ancak benzer durumlar oluşmaması için herkesi uyarmak istiyorum. Dolandırıcılara karşı çok dikkatli olsunlar" diye konuştu.