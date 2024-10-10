Barış Manço Çocuk Kütüphanesi Çalışmalarının Durdurulmasına Dair Silivri Belediyesi'nden Açıklama

Son günlerde kamuoyunun gündemine gelen ve vatandaşlarımızın haklı hassasiyeti ile karşılanan Barış Manço Çocuk Kütüphanesi çalışmalarının durdurulması kararıyla ilgili olarak Silivri Belediyesi, halkı bilgilendirdi.

Silivri Belediyesi'nin önceliğinin her zaman vatandaşların güvenliği olduğunun altı çizilen açıklamada, İnşaat Mühendisleri Odası tarafından oluşturulan teknik ekibin yanı sıra belediyenin bünyesinde görevli mühendislerin yaptığı teknik incelemeler sonucunda kütüphaneye dönüştürülen binada ciddi yapısal sorunlar tespit edildiği bildirildi. Bu sorunların hem çalışanlar hem de kullanıcılar açısından tehlike oluşturabileceği vurgulanarak, binanın boşaltılması ve tadilat işlemlerinin başlatılmasına karar verildiği ifade edildi.

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, vatandaşların güvenliğini tehlikeye atmamak amacıyla alınan bu kararın, kamuoyunda gösterilen duyarlılık doğrultusunda bilgilendirme gereği duyulduğunu belirtti. Belediyenin kütüphaneyi tekrar halkın kullanımına kazandırmak amacıyla çalışmalarına hızla devam ettiği de açıklamada yer aldı.

Vatandaşların bu süreçte gösterdiği anlayış ve sabır için teşekkür eden Silivri Belediyesi, sürecin şeffaf bir şekilde ilerlediğini ve halkın düzenli olarak bilgilendirilmeye devam edileceğini vurguladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, kütüphanenin yeniden hizmete açılmasına yönelik çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü ifade edildi.